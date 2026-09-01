Atelier trouver sa vocation professionnelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
dimanche 13 septembre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier trouver sa vocation professionnelle
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
À l’aide d’un jeu de questions-réponses interactif, de listes diverses (priorités, verbes, qualités…) et d’éléments numérologiques personnels, partez à la découverte du métier qui vous correspond vraiment !
Tarifs 50 €/pers 35 € (– 26 ans)
Merci d’apporter de quoi écrire.
Sur inscription.
14h-18h Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.
Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org
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English : Atelier trouver sa vocation professionnelle
L’événement Atelier trouver sa vocation professionnelle Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
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