Atelier trouver sa vocation professionnelle Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier trouver sa vocation professionnelle

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À l’aide d’un jeu de questions-réponses interactif, de listes diverses (priorités, verbes, qualités…) et d’éléments numérologiques personnels, partez à la découverte du métier qui vous correspond vraiment !

Tarifs 50 €/pers 35 € (– 26 ans)

Merci d’apporter de quoi écrire.

Sur inscription.

14h-18h Éko-Lieu La Boussole 8 Le Terme.

Éko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 / contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13 contact@eko-boussole.org

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English : Atelier trouver sa vocation professionnelle

L’événement Atelier trouver sa vocation professionnelle Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-08-17 par Vallée de l’Isle en Périgord