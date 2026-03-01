Atelier Upcycling La Ferté-Bernard
vendredi 13 mars 2026
Atelier Upcycling
Grenier de l’Huisne La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-13 17:00:00
2026-03-13
Morgane et Peggy vous aident à mettre des vêtements non utilisés au goût du jour au Grenier de l’Huisne. Ouvert aux Ados et aux Adultes. .
Grenier de l’Huisne La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
