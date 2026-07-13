Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances 3-6 ans « carte fusée pop-up »

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:45:00

fin : 2026-08-27 15:45:00

Date(s) :

2026-08-27

Découpez, pliez, assemblez et donnez vie à une fusée qui surgira en relief à l’ouverture de votre carte. Une activité créative et ludique pour explorer l’univers tout en s’amusant.

Cet atelier n’est pas seulement une activité manuelle c’est aussi une belle occasion de développer la motricité fine, la patience et l’imagination. Les enfants repartiront avec une création originale qu’ils pourront offrir ou conserver en souvenir de leur voyage vers les étoiles.

Réservé aux enfants de3/6 ans

Deux créneaux au choix :

– 14h45 à 15h45 durée 1h00

– 16h15 à 17h15 durée 1h00

Réservation indispensable en ligne ou par téléphone au 02 33 78 13 80 nombre de places limité .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances 3-6 ans « carte fusée pop-up »

L’événement Atelier vacances 3-6 ans « carte fusée pop-up » La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin La Hague