La Rue Bucolique fête ses 20 ans ! Omonville la Rogue La Hague

Informations pratiques

La Hague

La Rue Bucolique fête ses 20 ans !

Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

La Rue Bucolique fête ses 20 ans !

20 ans de poésie, de magie, de rencontres artistiques et humaines

Il y a vingt ans, un rendez-vous artistique naissait dans les paysages préservés de La Hague celle d’un festival qui mêle la rue à la poésie, le théâtre à la nature, les rêves à la réalité. La Rue Bucolique était née. Un rendez-vous qui se voulait généreux, audacieux, profondément ancré dans son territoire et auprès de ses habitants. C’est cette histoire collective que nous célébrons ensemble aujourd’hui en soufflant ces vingt bougies.

Plusieurs centaines d’artistes venus de France et d’ailleurs programmés, des milliers de spectateurs accueillis pour partager une multitude d’émotions. Ces frissons devant un spectacle au champ du lavoir, ces éclats de rire en déambulant avec une fanfare, ces rêveries à l’écoute d’un concert dans le jardin… Des rencontres inattendues, des regards complices, des instants où le temps semble suspendu. La Rue Bucolique, c’est tout cela un festival qui ne se contente pas de divertir, mais qui crée du lien, qui questionne, qui émeut.

Alors, chers amis, venez flâner, rêver, applaudir, échanger au gré des créations inédites, des spectacles participatifs, des performances, des animations qui jalonneront cette 20e édition. La Rue Bucolique est votre festival pour construire, année après année, une aventure qui a du sens. .

Omonville la Rogue Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

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English : La Rue Bucolique fête ses 20 ans !

L’événement La Rue Bucolique fête ses 20 ans ! La Hague a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cotentin La Hague