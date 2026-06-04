Rando du manoir balade des temps géologiques Maison de la Hague La Hague mardi 4 août 2026.

La Hague

Rando du manoir balade des temps géologiques

Maison de la Hague Le Tourp La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 12:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Une balade insolite en pleine nature cheminez le long d’une échelle chronologique imaginaire où un pas est égal à un million d’années. Et découvrez l’histoire fabuleuse de la Terre grâce aux éclairages et documents apportés par notre guide .

Maison de la Hague Le Tourp La Hague 50440 Manche Normandie

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L’événement Rando du manoir balade des temps géologiques La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche