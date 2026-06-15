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Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague

Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague

Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague mardi 4 août 2026.

Lieu : Rue des Tohagues

Adresse : BEAUMONT-HAGUE

Ville : 50440 La Hague

Département : Manche

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Hague

Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven

Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Un vent de musique souffle sur la Hague ! Une expérience musicale vivante et participative, avec une immersion dans le patrimoine local et culturel.

L.V. Beethoven.

*Oeuvres pour piano solo sonates clair de lune et Appassionata.
*Trio Opus 1 n°1.   .

Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00  contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven

L’événement Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven La Hague a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin

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