Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague mardi 4 août 2026.

La Hague

Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven

Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Un vent de musique souffle sur la Hague ! Une expérience musicale vivante et participative, avec une immersion dans le patrimoine local et culturel.

L.V. Beethoven.

*Oeuvres pour piano solo sonates clair de lune et Appassionata.

*Trio Opus 1 n°1. .

Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven

L’événement Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven La Hague a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin