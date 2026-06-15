Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague
Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven Rue des Tohagues La Hague mardi 4 août 2026.
La Hague
Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven
Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Un vent de musique souffle sur la Hague ! Une expérience musicale vivante et participative, avec une immersion dans le patrimoine local et culturel.
L.V. Beethoven.
*Oeuvres pour piano solo sonates clair de lune et Appassionata.
*Trio Opus 1 n°1. .
Rue des Tohagues BEAUMONT-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven
L’événement Festival La Hague en Musiques Concert Ludwig van Beethoven La Hague a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin
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