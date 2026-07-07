Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans Tonneville La Hague
mercredi 29 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:15:00
fin : 2026-07-29 17:15:00
Date(s) :
2026-07-29
Avis à tous les jeunes explorateurs et exploratrices de l’espace ! Le mercredi 29 juillet, prépare-toi à décoller pour une aventure incroyable à la découverte de la Lune.
Au programme de ta mission
Deviens ingénieur de l’espace Fabrique de tes propres mains une super maquette de la Terre et de la Lune.
Perce les secrets du ciel Grâce à des expériences amusantes, tu vas enfin comprendre pourquoi la Lune change de forme pendant le mois (les fameuses phases de la Lune !) et comment se créent les mystérieuses éclipses de Soleil et de Lune.
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans
L’événement Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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