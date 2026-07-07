Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:15:00

fin : 2026-07-29 17:15:00

Date(s) :

2026-07-29

Avis à tous les jeunes explorateurs et exploratrices de l’espace ! Le mercredi 29 juillet, prépare-toi à décoller pour une aventure incroyable à la découverte de la Lune.

Au programme de ta mission

Deviens ingénieur de l’espace Fabrique de tes propres mains une super maquette de la Terre et de la Lune.

Perce les secrets du ciel Grâce à des expériences amusantes, tu vas enfin comprendre pourquoi la Lune change de forme pendant le mois (les fameuses phases de la Lune !) et comment se créent les mystérieuses éclipses de Soleil et de Lune.

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans

L’événement Atelier vacances maquette Terre/Lune 7/11 ans La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague