Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon samedi 18 juillet 2026.

Montardon

Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Découvrez la vannerie sauvage et apprenez à réaliser un panier rustique avec des ressources qui se trouvent partout.

Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. .

Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr

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English : Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon

L’événement Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran