Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon
Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon samedi 18 juillet 2026.
Montardon
Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Découvrez la vannerie sauvage et apprenez à réaliser un panier rustique avec des ressources qui se trouvent partout.
Libérez votre créativité et découvrez une nouvelle manière de voir les plantes. .
Route de Pau Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52 animation@cueillettedelaragnon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon
L’événement Atelier vannerie aléatoire Panier rapide en lierre et vigne vierge, à la Cueillette de l’Aragnon Montardon a été mis à jour le 2026-06-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Montardon (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite du musée, atelier Croche ‘thé et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon 8 juillet 2026
- Les grenouilles et la mare, à la Cueillette de l’Aragnon Route de Pau Montardon 29 juillet 2026
- Marché des producteurs de Pays Montardon 29 août 2026
- Fête de la patate Lieu-dit L’Arragnon Montardon 5 septembre 2026
- La Montardonnaise Montardon 13 septembre 2026