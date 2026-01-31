Montardon

La Montardonnaise

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

9h30 trail chronométré de 20km revisité (550d+) avec le célèbre segment du Bistouket.

10h trail découverte chronométré de 9km (215 d+).

10h30 course route 10 km. Et une marche non chronométré de 9 km famille.

11h45 course enfants.

3 nouveautés cette année

– 10km route (10h30)

– le challenge entreprise (des lots pour les entreprises les plus représentées),

– 2 week-ends Van Life à gagner (tirage au sort le dimanche parmi les participants à une course payante et présents au moment du tirage).

Douches, animations, buvette et sandwichs sur place. .

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 05 38

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English : La Montardonnaise

L’événement La Montardonnaise Montardon a été mis à jour le 2026-06-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran