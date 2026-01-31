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La Montardonnaise Montardon

La Montardonnaise Montardon

La Montardonnaise Montardon dimanche 13 septembre 2026.

Ville : 64121 Montardon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif de base plein tarif

Montardon

La Montardonnaise

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

9h30 trail chronométré de 20km revisité (550d+) avec le célèbre segment du Bistouket.
10h trail découverte chronométré de 9km (215 d+).
10h30 course route 10 km. Et une marche non chronométré de 9 km famille.
11h45 course enfants.
3 nouveautés cette année
– 10km route (10h30)
– le challenge entreprise (des lots pour les entreprises les plus représentées),
– 2 week-ends Van Life à gagner (tirage au sort le dimanche parmi les participants à une course payante et présents au moment du tirage).
Douches, animations, buvette et sandwichs sur place.   .

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 05 38 

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English : La Montardonnaise

L’événement La Montardonnaise Montardon a été mis à jour le 2026-06-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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