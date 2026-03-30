Atelier vannerie Chaource
Atelier vannerie Chaource jeudi 30 avril 2026.
Atelier vannerie
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 13:30:00
fin : 2026-04-30 16:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Jeudi 30 avril CHAOURCE Atelier vannerie. De 13h30 à 16h30 à la MJC/MPT.
Clotilde Hein de la vannerie d’Othe vous propose une journée à travers laquelle vous construirez un panier en osier.
Informations +33 (0)6 23 74 51 70 Agnès Saunier responsable de la section vannerie .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 23 74 51 70
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English :
L’événement Atelier vannerie Chaource a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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