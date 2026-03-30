Atelier vannerie

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 13:30:00

fin : 2026-04-30 16:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Jeudi 30 avril CHAOURCE Atelier vannerie. De 13h30 à 16h30 à la MJC/MPT.

Clotilde Hein de la vannerie d’Othe vous propose une journée à travers laquelle vous construirez un panier en osier.

Informations +33 (0)6 23 74 51 70 Agnès Saunier responsable de la section vannerie .

1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 23 74 51 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier vannerie Chaource a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance