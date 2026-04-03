Gravel VTT Circuit du Fromage Chaource Aube

Gravel VTT Circuit du Fromage Facile

Gravel VTT Circuit du Fromage 10210 Chaource Aube Grand Est

Durée : 45 Distance : 9219.0 Tarif :

Circuit N°2 Durée 0h45

Savez-vous que Chaource est également le nom d’un fromage bénéficiant d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ? Ce circuit très abordable vous propose de faire le tour du berceau de ce fromage, le village de Chaource, où les vertes prairies permettent une production de lait de qualité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fabrication du Chaource, vous trouverez à proximité du circuit la dernière fromagerie artisanale. Bon Appétit !

https://www.openrunner.com/r/1933583

Facile

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English :

Circuit N°2 Duration: 0h45

Did you know that Chaource is also the name of a cheese with a Protected Designation of Origin (PDO)? This very affordable tour takes you around the birthplace of this cheese, the village of Chaource, where the green meadows produce quality milk. If you’d like to find out more about how Chaource cheese is made, you’ll find the latest artisanal cheese dairy close to the tour. Bon Appétit!

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Deutsch :

Rundgang N°2 Dauer: 0h45

Wussten Sie, dass Chaource auch der Name eines Käses mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung (AOP) ist? Diese erschwingliche Tour führt Sie rund um die Wiege dieses Käses, das Dorf Chaource, wo die grünen Wiesen eine hochwertige Milchproduktion ermöglichen. Wenn Sie mehr über die Herstellung von Chaource erfahren möchten, finden Sie in der Nähe des Rundwegs die letzte handwerkliche Käserei. Guten Appetit!

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Italiano :

Tour n. 2 Durata: 0h45

Sapevate che Chaource è anche il nome di un formaggio a denominazione di origine protetta (DOP)? Questo tour molto conveniente vi porterà a visitare il luogo di nascita di questo formaggio, il villaggio di Chaource, dove i prati verdi producono latte di qualità. Se volete saperne di più su come viene prodotto il formaggio Chaource, troverete l’ultimo caseificio artigianale rimasto vicino al tour. Buon appetito!

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Español :

Recorrido nº 2 Duración: 0h45

¿Sabía que Chaource es también el nombre de un queso con Denominación de Origen Protegida (DOP)? Esta visita, muy asequible, le llevará por la cuna de este queso, el pueblo de Chaource, donde los verdes prados producen leche de calidad. Si desea saber más sobre la fabricación del queso Chaource, cerca del recorrido encontrará la última quesería artesanal que queda. ¡Buen provecho!

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité