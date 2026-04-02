Gravel VTT Circuit des Forêts Chaource Aube

Gravel VTT Circuit des Forêts

Gravel VTT Circuit des Forêts 10210 Chaource Aube Grand Est

Durée : 105 Distance : 20726.0 Tarif :

Circuit N°1 20 km Durée 01h45

Au départ de l’église de Chaource et sa célèbre Mise au tombeau partez sur les chemins agricoles des plaines de culture et d’élevage avant de pénétrer dans le plus grand massif forestier du département. Au détour du circuit, observez la rivière de l’Armance, les beaux chênes de nos forêts, le site patrimonial des Poteries, l’arboretum Jean Beugnon ou encore le Golf de la Cordelière. Ouvrez l’œil, vous apercevrez peut-être chevreuils, sangliers ou renards, nombreux dans le secteur.

La base VTT est ouverte toute l’année à l’exception de la période d’ouverture générale de la chasse soit de mi septembre à début mars (période définie chaque année par arrêté préfectoral visible en mairie).

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https://www.openrunner.com/r/10876553

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English :

Circuit N°1 20 km Duration: 01h45

Starting from the church of Chaource and its famous Mise au tombeau, follow the agricultural paths of the farming and livestock plains before entering the largest forest in the department. Along the way, take in the Armance river, the beautiful oaks of our forests, the Poteries heritage site, the Jean Beugnon arboretum and the Cordelière golf course. Keep your eyes peeled for deer, wild boar or foxes, which are plentiful in the area.

The mountain-biking base is open all year round, with the exception of the hunting season from mid-September to early March (defined each year by prefectoral decree and available from the Mairie).

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Deutsch :

Rundweg N°1 20 km Dauer: 01h45

Von der Kirche von Chaource mit ihrer berühmten Grablegung aus begeben Sie sich auf die landwirtschaftlichen Wege der Anbau- und Zuchtebenen, bevor Sie in das größte Waldgebiet des Departements eindringen. Entlang der Strecke können Sie den Fluss Armance, die schönen Eichen unserer Wälder, die Kulturstätte Les Poteries, das Arboretum Jean Beugnon oder den Golfplatz Cordelière sehen. Halten Sie die Augen offen, vielleicht entdecken Sie Rehe, Wildschweine oder Füchse, die in dieser Gegend zahlreich vorkommen.

Die Mountainbike-Station ist das ganze Jahr über geöffnet, außer während der allgemeinen Jagdzeit von Mitte September bis Anfang März (diese Zeit wird jedes Jahr durch einen Erlass des Präfekten festgelegt, der im Rathaus eingesehen werden kann).

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Italiano :

Circuito N°1 20 km Durata 01h45

Partendo dalla chiesa di Chaource e dalla sua famosa Mise au tombeau, si percorrono le strade poderali delle pianure agricole e zootecniche prima di entrare nella più grande foresta del dipartimento. Lungo il percorso, ammirate il fiume Armance, le splendide querce delle nostre foreste, il patrimonio delle Poteries, l’arboreto Jean Beugnon e il campo da golf della Cordelière. Non perdete d’occhio i caprioli, i cinghiali e le volpi, che abbondano nella zona.

La base per mountain bike è aperta tutto l’anno, ad eccezione della stagione di caccia da metà settembre all’inizio di marzo (definita ogni anno con decreto prefettizio e disponibile presso il municipio).

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Español :

Circuito N°1 20 km Duración 01h45

Partiendo de la iglesia de Chaource y de su célebre Mise au tombeau, tome las pistas agrícolas de las llanuras agrícolas y ganaderas antes de adentrarse en el mayor bosque del departamento. Por el camino, podrá contemplar el río Armance, los hermosos robles de nuestros bosques, el patrimonio de Poteries, el arboreto Jean Beugnon y el campo de golf de Cordelière. No pierda de vista a los corzos, jabalíes o zorros, que abundan en la zona.

La base de BTT está abierta todo el año, a excepción de la temporada de caza, de mediados de septiembre a principios de marzo (definida cada año por decreto prefectoral y disponible en el ayuntamiento).

Descargue el itinerario haciendo clic en este enlace:

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-03 par Aube en Champagne Attractivité