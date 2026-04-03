Le Raid bulles Boucle VTT Chaource Aube

Le Raid bulles Boucle VTT

Le Raid bulles Boucle VTT 51 Route de Rumilly 10210 Chaource Aube Grand Est

Durée : 64800 Distance : 277754.0 Tarif :

Ce produit axé sur le VTT, intégré dans une offre plurielle en matière de randonnée, a été conçu en collaboration avec G10VTT.

Les Offices de Tourisme de la côte des Bar, du Pays d’Othe et d’Armance et de Troyes La Champagne ont souhaité unir leurs compétences et territoires pour proposer un circuit de 300 km.

Troyes et ses environs regorgent de petits coins de nature qui sont autant de moments de respiration dans la course effrénée du quotidien.

Le territoire d’Othe et d’Armance est niché aux confins du département de l’Aube entre la Champagne et la Bourgogne. Les vastes massifs forestiers, les zones de cultures et d’élevage, vallons et coteaux calcaires irrigués par de nombreux petits ruisseaux et étangs sont un terrain de découverte idéal, adapté à une balade familiale ou à une randonnée plus sportive.

Terre de Champagne et de traditions, de Bar-sur-Seine à Bar-sur-Aube, la Côte des Bar forme un arc de cercle où se déroulent des paysages vallonnés, des sommets boisés, une campagne verdoyante et une mosaïque de parcelles géométriques de vignoble. Les 8000 hectares d’appellation champagne dont les coteaux sont souvent très pentus, raviront les plus sportifs.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This mountain-biking product, part of a multi-faceted hiking offer, has been designed in collaboration with G10VTT.

The Côte des Bar, Pays d?Othe et d?Armance and Troyes La Champagne Tourist Offices have joined forces to offer a 300 km circuit.

Troyes and the surrounding area are brimming with little corners of nature, offering a breath of fresh air in the hectic pace of everyday life.

The Othe et Armance region nestles on the edge of the Aube département, between Champagne and Burgundy. Its vast forests, farming and livestock areas, valleys and limestone hillsides, irrigated by numerous small streams and ponds, make it an ideal terrain for discovery, whether for family outings or more challenging hikes.

A land of Champagne and tradition, from Bar-sur-Seine to Bar-sur-Aube, the Côte des Bar forms an arc of rolling hills, wooded peaks, verdant countryside and a mosaic of geometric vineyard plots. The 8,000 hectares of Champagne appellation, whose slopes are often very steep, will delight even the most athletic.

Deutsch :

Dieses auf Mountainbikes ausgerichtete Produkt, das in ein vielfältiges Wanderangebot integriert ist, wurde in Zusammenarbeit mit G10VTT entwickelt.

Die Fremdenverkehrsämter der Côte des Bar, des Pays d’Othe et d’Armance und von Troyes La Champagne wollten ihre Kompetenzen und Gebiete vereinen, um eine 300 km lange Strecke anzubieten.

Troyes und seine Umgebung sind voll von kleinen Naturschönheiten, die in der Hektik des Alltags eine Atempause einlegen.

Das Gebiet von Othe und Armance liegt an der Grenze des Departements Aube zwischen der Champagne und Burgund. Die ausgedehnten Wälder, die Ackerbau- und Viehzuchtgebiete, die Täler und Kalksteinhänge, die von zahlreichen kleinen Bächen und Teichen bewässert werden, sind ein ideales Entdeckungsgebiet, das sich für einen Familienausflug oder eine sportliche Wanderung eignet.

Land der Champagne und der Traditionen, von Bar-sur-Seine bis Bar-sur-Aube, bildet die Côte des Bar einen Bogen, in dem sich hügelige Landschaften, bewaldete Gipfel, eine grüne Landschaft und ein Mosaik aus geometrischen Weinbergsparzellen entfalten. Die 8000 Hektar der Appellation Champagne, deren Hänge oft sehr steil sind, werden auch die Sportlichsten begeistern.

Italiano :

Questo prodotto, incentrato sulla mountain bike come parte di un’offerta escursionistica poliedrica, è stato progettato in collaborazione con il G10VTT.

Gli Uffici del Turismo della Côte des Bar, dei Pays d’Othe et d’Armance e di Troyes La Champagne hanno unito le forze per offrire un circuito di 300 km.

Troyes e i suoi dintorni sono ricchi di piccoli angoli di natura che offrono una boccata d’aria fresca nel ritmo frenetico della vita quotidiana.

La regione di Othe et Armance è situata ai margini del dipartimento dell’Aube, tra la Champagne e la Borgogna. Le vaste foreste, i terreni agricoli e gli allevamenti, le valli calcaree e le colline irrigate da numerosi piccoli ruscelli e stagni sono un luogo ideale da esplorare, ideale per passeggiate in famiglia o escursioni più impegnative.

Terra di Champagne e di tradizione, da Bar-sur-Seine a Bar-sur-Aube, la Côte des Bar forma un arco di campagna ondulata, cime boscose, campagne verdeggianti e un mosaico di geometrici appezzamenti di vigneto. Gli 8.000 ettari della denominazione Champagne, i cui pendii sono spesso molto ripidi, faranno la gioia dei più sportivi.

Español :

Este producto, centrado en la bicicleta de montaña como parte de una oferta de senderismo polifacética, ha sido diseñado en colaboración con G10VTT.

Las Oficinas de Turismo de Côte des Bar, Pays d’Othe et d’Armance y Troyes La Champagne se han unido para ofrecer un circuito de 300 km.

Troyes y sus alrededores están llenos de pequeños rincones de naturaleza que ofrecen un soplo de aire fresco en el ajetreado ritmo de la vida cotidiana.

La región de Othe et Armance está enclavada en el límite del departamento del Aube, entre Champaña y Borgoña. Los extensos bosques, las zonas agrícolas y ganaderas, los valles calcáreos y las laderas regadas por numerosos pequeños arroyos y estanques son un lugar ideal para explorar, ideal para paseos en familia o excursiones más exigentes.

Tierra de Champaña y tradición, desde Bar-sur-Seine hasta Bar-sur-Aube, la Côte des Bar forma un arco de campiñas onduladas, cumbres boscosas, verdes campiñas y un mosaico de parcelas geométricas de viñedos. Las 8.000 hectáreas de la denominación Champagne, cuyas pendientes son a menudo muy pronunciadas, harán las delicias de los más deportistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-19 par Aube en Champagne Attractivité