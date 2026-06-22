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atelier vannerie sauvage Seurre

atelier vannerie sauvage Seurre mercredi 22 juillet 2026.

Ville
21250 Seurre
Département
Côte-d'Or
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Seurre

atelier vannerie sauvage

Seurre Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

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Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   contact@saone-tourisme.fr

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English : atelier vannerie sauvage

L’événement atelier vannerie sauvage Seurre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Rives de Saône

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