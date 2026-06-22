Seurre

atelier vannerie sauvage

Seurre Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

apprends à manipuler l’osier, une matière souple et toute douce. Repars avec ta création a suspendre. .

Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@saone-tourisme.fr

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English : atelier vannerie sauvage

L’événement atelier vannerie sauvage Seurre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Rives de Saône