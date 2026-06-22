atelier vannerie sauvage Seurre
atelier vannerie sauvage Seurre mercredi 22 juillet 2026.
Seurre
atelier vannerie sauvage
Seurre Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
apprends à manipuler l’osier, une matière souple et toute douce. Repars avec ta création a suspendre. .
Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@saone-tourisme.fr
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English : atelier vannerie sauvage
L’événement atelier vannerie sauvage Seurre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Rives de Saône
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