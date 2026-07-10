Exposition Peinture Galerie Bossuet Seurre
samedi 15 août 2026 · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Exposition Peinture Galerie Bossuet
13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Deux artistes de notre région Bourgogne vous proposent leur univers artistique: noir-blanc pour l’une, couleur pour l’autre. Elles pratiquent toutes les deux les techniques mixtes: acrylique, encre, collage. Deux femmes passionnées vous accueilleront dans la simplicité et l’authenticité, heureuses de vous rencontrer et de discuter. .
13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Peinture Galerie Bossuet
L’événement Exposition Peinture Galerie Bossuet Seurre a été mis à jour le 2026-07-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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