Informations pratiques

Seurre

Exposition Peinture Galerie Bossuet

13 Rue Bossuet Seurre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Deux artistes de notre région Bourgogne vous proposent leur univers artistique: noir-blanc pour l’une, couleur pour l’autre. Elles pratiquent toutes les deux les techniques mixtes: acrylique, encre, collage. Deux femmes passionnées vous accueilleront dans la simplicité et l’authenticité, heureuses de vous rencontrer et de discuter. .

13 Rue Bossuet Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition Peinture Galerie Bossuet

L’événement Exposition Peinture Galerie Bossuet Seurre a été mis à jour le 2026-07-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)