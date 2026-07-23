Nuit des étoiles 2026 Route de Franche-Comté Seurre
samedi 22 août 2026 · Route de Franche-Comté · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Nuit des étoiles 2026
Route de Franche-Comté Musée de Plein Air de l’Étang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’association Cygnus21 vous invite à sa 11ème Nuit des étoiles le samedi 22 août 2026 à partir de 19h à Seurre (21250) au Musée de Plein air de l’Étang Rouge.
Pour vous restaurer et vous désaltérer, vous trouverez sur place un Food truck et une buvette.
LE PROGRAMME
– à partir de 19h accueil, projection de nos photos astro et quizz
de 20h à 21h30 grande conférence l’Exploration des planètes géantes du Système solaire, 50 ans de découvertes et de défis animée par Cécile FERRARI (Professeure et Planétologue à l’Université Paris Cité et à l’IPGP Institut de physique du globe de Paris)
– de 21h30 à minuit observation du ciel à l’aide de nombreux télescopes avec la Lune et ses cratères, des nébuleuses, des amas d’étoiles, des galaxies ainsi que Saturne et ses anneaux…
Entrée libre.
En cas de ciel couvert, la conférence sera maintenue mais il ne pourra pas y avoir d’observation…
Pour + d’infos
www.facebook.com/cygnus21astronomie
ou www.cygnus21.fr .
Route de Franche-Comté Musée de Plein Air de l’Étang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 29 01 77 cygnus21@laposte.net
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English : Nuit des étoiles 2026
L’événement Nuit des étoiles 2026 Seurre a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Rives de Saône
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