Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois Route de Franche-Comté Seurre

Informations pratiques

Seurre

Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois

Route de Franche-Comté Musée de l’Etang Rouge à Seurre Seurre Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le temps d’une journée, plongez dans l’ambiance authentique de la Bourgogne d’antan au cœur du Musée de plein air de l’Étang Rouge à Seurre. Ateliers participatifs, saveurs locales, musique traditionnelle, visite théâtralisée et animations pour petits et grands vous attendent !

De 10h à 12h Ateliers participatifs

Mettez la main à la pâte ! Choisissez l’un des ateliers suivants

– Boulange ta miche Fabriquez votre propre pain.

– Barrat’on beurre Découvrez les gestes d’autrefois en confectionnant du beurre.

– Graine qui pique réveille Initiez-vous à la fabrication de la moutarde.

Durée 45 minutes par atelier

Tarif 10 € par adulte 8 € par enfant

12h00 Fantastic Pic-Nic & musique traditionnelle

Installez-vous au cœur du village pour partager un déjeuner convivial rythmé par les airs de musique traditionnelle.

Menu en cours d’élaboration.

Tarif 25 € par adulte 15 € par enfant (jusqu’à 12 ans)

13h30 à 14h00 Bal bourguignon

Entrez dans la ronde et laissez-vous entraîner par les danses traditionnelles au son des instruments d’autrefois !

14h30 Visite théâtralisée La Marie fait les vendanges

Suivez Marie à travers les rues du village et découvrez la Bourgogne d’autrefois métiers anciens, traditions, vie quotidienne et anecdotes vous seront contés avec humour et authenticité.

Tarif 10 € par adulte 6 € par enfant

16h00 Bons points ou bonnet d’âne ? dictée à la plume

Prenez place sur les bancs de l’école d’autrefois et replongez dans l’univers des écoliers du début du XX? siècle. Encre, plume, cahier… Saurez-vous éviter le bonnet d’âne ?

Inscription gratuite

En accès libre toute la journée (10h à 17h30)

– Visite des espaces muséographiques

– Jeux traditionnels en bois

– Exposition temporaire L’alimentation traditionnelle en Val de Saône .

Route de Franche-Comté Musée de l’Etang Rouge à Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois

L’événement Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois Seurre a été mis à jour le 2026-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme