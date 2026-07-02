Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois Route de Franche-Comté Seurre
dimanche 13 septembre 2026 · Route de Franche-Comté · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois
Route de Franche-Comté Musée de l’Etang Rouge à Seurre Seurre Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le temps d’une journée, plongez dans l’ambiance authentique de la Bourgogne d’antan au cœur du Musée de plein air de l’Étang Rouge à Seurre. Ateliers participatifs, saveurs locales, musique traditionnelle, visite théâtralisée et animations pour petits et grands vous attendent !
De 10h à 12h Ateliers participatifs
Mettez la main à la pâte ! Choisissez l’un des ateliers suivants
– Boulange ta miche Fabriquez votre propre pain.
– Barrat’on beurre Découvrez les gestes d’autrefois en confectionnant du beurre.
– Graine qui pique réveille Initiez-vous à la fabrication de la moutarde.
Durée 45 minutes par atelier
Tarif 10 € par adulte 8 € par enfant
12h00 Fantastic Pic-Nic & musique traditionnelle
Installez-vous au cœur du village pour partager un déjeuner convivial rythmé par les airs de musique traditionnelle.
Menu en cours d’élaboration.
Tarif 25 € par adulte 15 € par enfant (jusqu’à 12 ans)
13h30 à 14h00 Bal bourguignon
Entrez dans la ronde et laissez-vous entraîner par les danses traditionnelles au son des instruments d’autrefois !
14h30 Visite théâtralisée La Marie fait les vendanges
Suivez Marie à travers les rues du village et découvrez la Bourgogne d’autrefois métiers anciens, traditions, vie quotidienne et anecdotes vous seront contés avec humour et authenticité.
Tarif 10 € par adulte 6 € par enfant
16h00 Bons points ou bonnet d’âne ? dictée à la plume
Prenez place sur les bancs de l’école d’autrefois et replongez dans l’univers des écoliers du début du XX? siècle. Encre, plume, cahier… Saurez-vous éviter le bonnet d’âne ?
Inscription gratuite
En accès libre toute la journée (10h à 17h30)
– Visite des espaces muséographiques
– Jeux traditionnels en bois
– Exposition temporaire L’alimentation traditionnelle en Val de Saône .
Route de Franche-Comté Musée de l’Etang Rouge à Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 service.tourisme@rivesdesaone.fr
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English : Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois
L’événement Fantastic Picnic au cœur de la Bourgogne d’autrefois Seurre a été mis à jour le 2026-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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