Fête patronale Quai du Nord Seurre

Informations pratiques

Seurre

Fête patronale

Quai du Nord Centre Ville, Place du Champ de Foire et quai de Saône Seurre Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août, tout au long du week-end venez partager des moments inoubliables à l’occasion de la fête patronale de SEURRE.

Au programme de ce week-end de festivités

Vendredi 31 juillet au Champ de foire à partir de 20h inauguration de la Fête foraine avec un lâcher de ballons, un spectacle de majorettes, et la fanfare la Fiesta eusébienne pour vous faire danser.

La fête foraine se déroulera du vendredi soir 31 juillet au lundi matin 3 août.

Samedi 1er août, dés 10h la grande braderie des commerçants animera la rue de la République. Au Champ de foire de 16h à 19h des séances gratuites de maquillage seront proposées aux plus petits. Enfin, à partir de 20h venez à la rencontre de la mascotte des forains au détour d’un manège sur la fête foraine.

Dimanche 2 août dés 20h, le quai du Nord s’enflammera jusqu’au coucher du soleil au son du groupe Johnny and the immortel tribute band. Le feu d’artifices tant attendu tiré sur la Saône débutera à partir de 22h. Enfin, petits et grands pourront rejoindre à quelques pas la place du Champ de foire pour un dernier tour de manège.

Le programme de ces 4 jours peut varier en fonction des conditions climatiques et des contraintes des prestataires et exposants. .

Quai du Nord Centre Ville, Place du Champ de Foire et quai de Saône Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 15 92 secretariat@mairie-seurre.fr

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Seurre a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Rives de Saône