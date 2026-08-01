Journée des Artistes Quais de Saône Seurre
dimanche 30 août 2026 · Quais de Saône · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Journée des Artistes
Quais de Saône Quai du Nord Seurre Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Dimanche 30 août sera la fête de la peinture, de la sculpture, de la photographie et du design sur les quais de Saône à Seurre.
Artistes de tous horizons, si vous souhaitez participer à cette belle journée de live art, inscrivez-vous sans tarder sur la page Facebook des organisateurs Les Zar’tistes ou sur le site de l’association www.savoirfaire123.com .
Quais de Saône Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 15 92 leszartistes2@gmail.com
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English : Journée des Artistes
L’événement Journée des Artistes Seurre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives de Saône
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