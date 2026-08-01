Journée des Artistes Quais de Saône Seurre

Informations pratiques

Seurre

Journée des Artistes

Quais de Saône Quai du Nord Seurre Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dimanche 30 août sera la fête de la peinture, de la sculpture, de la photographie et du design sur les quais de Saône à Seurre.

Artistes de tous horizons, si vous souhaitez participer à cette belle journée de live art, inscrivez-vous sans tarder sur la page Facebook des organisateurs Les Zar’tistes ou sur le site de l’association www.savoirfaire123.com .

Quais de Saône Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 21 15 92 leszartistes2@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des Artistes

L’événement Journée des Artistes Seurre a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Rives de Saône