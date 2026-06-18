Atelier de la toise à la création Route de Franche-Comté Seurre
Atelier de la toise à la création Route de Franche-Comté Seurre mercredi 8 juillet 2026.
Seurre
Atelier de la toise à la création
Route de Franche-Comté Musée de plein air Étang Rouge Seurre Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Après la tonte de nos mouton Jacob, ne laissez pas leur précieuse laine s’échapper.
Découvrez les secrets de la laine peignée et cardée, et apprenez à transformer cette fibre brute en objets uniques grâce aux techniques de feutrage.
Un moment de douceur et de savoir-faire à partager. .
Route de Franche-Comté Musée de plein air Étang Rouge Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 15 70 contact@saone-tourisme.fr
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English : Atelier de la toise à la création
L’événement Atelier de la toise à la création Seurre a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Rives de Saône
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