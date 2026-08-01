Vide-greniers des quais de Seurre Quais de Saône Seurre
dimanche 16 août 2026 · Quais de Saône · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Vide-greniers des quais de Seurre
Quais de Saône Quai du Nord Seurre Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’association de chasse Saint-Hubert du Val de Saône organise le grand vide greniers des quais dimanche 16 août.
L’évènement réunit près de 500 exposants ce qui fait de ce vide-greniers le plus important du département.
Retrouvez toutes les informations (plan, contacts, modalités de réservation) sur le site vide-greniers-seurre.fr .
Quais de Saône Quai du Nord Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 26 78 99 contact.videgreniersseurre@gmail.com
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English : Vide-greniers des quais de Seurre
L’événement Vide-greniers des quais de Seurre Seurre a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Rives de Saône
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