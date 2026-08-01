Apéritif de l’Etang Rouge rue de Franche Comté Seurre
vendredi 28 août 2026 · rue de Franche Comté · Seurre
Informations pratiques
Seurre
Apéritif de l’Etang Rouge
rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre Côte-d’Or
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Apéritif de l’Etang Rouge
sur inscription.
L’objectif est de réunir les gens du territoire pour partager un moment convivial sur le site du musée organisé par le chantier d’insertion. .
rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 76 22 22 jlguerin@sdat.asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéritif de l’Etang Rouge
L’événement Apéritif de l’Etang Rouge Seurre a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Rives de Saône
À voir aussi à Seurre (Côte-d'Or)
- Atelier en famille: l’argile dans tous ses états Seurre 12 août 2026
- Exposition Peinture Galerie Bossuet Seurre 15 août 2026
- Vide-greniers des quais de Seurre Quais de Saône Seurre 16 août 2026
- Nuit des étoiles 2026 Route de Franche-Comté Seurre 22 août 2026
- Journée des Artistes Quais de Saône Seurre 30 août 2026