UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Seurre

Apéritif de l’Etang Rouge rue de Franche Comté Seurre

vendredi 28 août 2026 · rue de Franche Comté · Seurre

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
rue de Franche Comté
Adresse
musée plein air de l'Etang Rouge Seurre
Ville
21250 Seurre
Département
Côte-d'Or
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Seurre

Apéritif de l’Etang Rouge

rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Apéritif de l’Etang Rouge
sur inscription.
L’objectif est de réunir les gens du territoire pour partager un moment convivial sur le site du musée organisé par le chantier d’insertion.   .

rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 76 22 22  jlguerin@sdat.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéritif de l’Etang Rouge

L’événement Apéritif de l’Etang Rouge Seurre a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Rives de Saône

À voir aussi à Seurre (Côte-d'Or)