Apéritif de l’Etang Rouge rue de Franche Comté Seurre

Informations pratiques

Seurre

Apéritif de l’Etang Rouge

rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Apéritif de l’Etang Rouge

sur inscription.

L’objectif est de réunir les gens du territoire pour partager un moment convivial sur le site du musée organisé par le chantier d’insertion. .

rue de Franche Comté musée plein air de l’Etang Rouge Seurre Seurre 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 76 22 22 jlguerin@sdat.asso.fr

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English : Apéritif de l’Etang Rouge

L’événement Apéritif de l’Etang Rouge Seurre a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Rives de Saône