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ATELIER VANNERIE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

ATELIER VANNERIE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Ecomusée Rural du Pays Nantais

Adresse : 81, Rue Anne de Bretagne

Ville : 44360 Vigneux-de-Bretagne

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 9

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER VANNERIE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Atelier vannerie à l’écomusée
Atelier vannerie, cet art ancestral de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très varié
Sur Inscription   .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51  ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Basketry workshop at the ecomuseum

L’événement ATELIER VANNERIE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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