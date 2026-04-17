ATELIER VANNERIE Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Vigneux-de-Bretagne

ATELIER VANNERIE

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Atelier vannerie à l’écomusée

Atelier vannerie, cet art ancestral de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très varié

Sur Inscription .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

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English :

Basketry workshop at the ecomuseum

L’événement ATELIER VANNERIE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Pays Erdre Canal Forêt