ATELIER PETITS PAINS SURPRISES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
ATELIER PETITS PAINS SURPRISES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne lundi 20 avril 2026.
Vigneux-de-Bretagne
ATELIER PETITS PAINS SURPRISES
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:00:00
fin : 2026-04-20 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Atelier pédagogique sur le thème de la fabrication du pain
Inscription obligatoire .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com
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English :
Pedagogical workshop on the theme of bread making
L’événement ATELIER PETITS PAINS SURPRISES Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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