Vigneux-de-Bretagne

ATELIER PETIT FERMIER

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-27

Viens soigner les animaux

Réservation obligatoire .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come help take care of the animals

L’événement ATELIER PETIT FERMIER Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-13 par Point d’accueil Nort sur Erdre