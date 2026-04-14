Atelier Vélo d’auto-réparation, Parc de la Mairie, Beauce la Romaine

Atelier Vélo d’auto-réparation Mercredi 6 mai, 16h30 Parc de la Mairie Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T16:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:30:00+02:00

Participez à cet atelier vélo proposé par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire en partenariat avec la commune de Beauce la Romaine. Cet atelier animé par les Ateliers LigéteRiens vous accueille avec ou sans votre vélo, de 16h30 à 18h30 dans le Parc de la Mairie à Ouzouer-le-Marché pour vous apporter conseil et vous guider pour l’entretien, le diagnostic et la réparation de votre vélo.Vous vous questionnez sur l’offre de mobilité sur le territoire ? vous pourrez également échanger avec une conseillère en mobilité pour trouver les solutions de déplacement adaptées à vos besoins.

L’occasion de préparer son vélo pour le Challenge Vélo en Terres du Val de Loire et la « Faites du Vélo » organisée le 30 mai 2026.

Sans inscription.

Parc de la Mairie Beauce la Romaine Beauce la Romaine 41240 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Un atelier pour apprendre à entretenir et réparer son vélo