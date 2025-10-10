Atelier Vélo d’auto-réparation, Parking de l’école des Bergerêt 45 370 Cléry-Saint-André, Cléry-Saint-André

Atelier Vélo d’auto-réparation Mardi 12 mai, 16h30 Parking de l’école des Bergerêt 45 370 Cléry-Saint-André Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T16:30:00+02:00 – 2026-05-12T18:30:00+02:00

Participez à cet atelier vélo proposé par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire en partenariat avec la commune de Cléry-Saint-André. Cet atelier animé par les Ateliers LigéteRiens et l’association Cléry-Saint-André en Transition vous accueille avec ou sans votre vélo, de 16h30 à 18h30 sur le parking de l’école des Bergerêts pour vous apporter conseil et vous guider pour l’entretien, le diagnostic et la réparation de votre vélo. Vous vous questionnez sur l’offre de mobilité sur le territoire ? vous pourrez également échanger avec une conseillère en mobilité pour trouver les solutions de déplacement adaptées à vos besoins.

L’occasion de préparer son vélo pour le Challenge Vélo en Terres du Val de Loire et la « Faites du Vélo » organisée le 30 mai 2026 avec, notamment, un départ de parcours vélo proposé à Cléry-Saint-André.

Sans inscription.

Parking de l’école des Bergerêt 45 370 Cléry-Saint-André 4 sentier des murailles 45 370 Cléry-saint-André Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire

Un atelier pour apprendre à entretenir et réparer son vélo