NOUVEAU Spectacle Cléry Son & Lumière La Belle Epoque

Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-08-01 23:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

La Belle Époque, quand s’inventait notre monde !Familles

À la saison estivale, ne manquez pas le Son & Lumière de Cléry. Ce grand spectacle en plein air mobilise près de 300 bénévoles dont 200 comédiens et redonne vie aux grands moments de l’Histoire de France. Il est devenu l’un des plus grands spectacles vivants de la région Centre-Val de Loire.

En 2026, découvrez le nouveau spectacle La Belle Époque, quand s’inventait notre monde . Après la défaite de 1870, la France se reconstruit et entre, entre 1870 et 1905, dans une période de profondes transformations marquées par le progrès, les avancées sociales et l’essor artistique de la Belle Époque.

Durée du spectacle 2h

Billetterie disponible dans votre Office de tourisme. 11 .

Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 67 53 36 contact@cleryraconte.com

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English :

La Belle Époque, when our world was invented!

L’événement NOUVEAU Spectacle Cléry Son & Lumière La Belle Epoque Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-03-17 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE