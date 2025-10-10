Atelier de modelage intergénérationnel Créez ta gargouille ou ton monstre en argile! Cléry-Saint-André mercredi 2 septembre 2026.

Cléry-Saint-André

Atelier de modelage intergénérationnel Créez ta gargouille ou ton monstre en argile!

Maison des arts et de la création Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-02 14:00:00

fin : 2026-09-02 16:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Depuis des siècles, les gargouilles veillent du haut des cathédrales et des châteaux, évacuant l’eau, repoussant les esprits maléfiques… Avec leurs formes étranges et leurs regards perçants, elles semblent tout droit sorties d’un monde mystérieux peuplé de créatures fantastiques.

Et si vous imaginiez votre propre gargouille ou monstre en argile ? Effrayant, drôle ou fascinant, donnez-lui vie avec vos mains et votre imagination ! Chacun participe, partage les gestes et façonne la créature !

Un atelier ludique et créatif à 4 mains pour petits et grands, de 7 à 99 ans, où chacun pourra exprimer sa vision du fantastique et partager un moment unique à 4 mains. Oserez-vous créer votre gardien ? Jauge minimum 3 maximum 10. De 7 à 99 ans ! 35 .

Maison des arts et de la création Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Atelier de modelage intergénérationnel Créez ta gargouille ou ton monstre en argile! Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE