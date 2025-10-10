Concert de l’association Lumières sur Notre-Dame de Cléry

Basilique Notre-Dame-de-Cléry Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 16:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Concert annuel de Lumières sur Notre-Dame de Cléry !

Comme chaque année, l’association Lumières sur Notre-Dame de Cléry LSNDC vous propose trois concerts de grande ampleur mis spécialement en lumière dans le lieu historique et majestueux qu’est la basilique de Cléry. La constitution d’un chœur éphémère de choristes, et depuis 2022 d’un chœur d’amateurs éclairés et sélectionnés, réunit une centaine de choristes qui se rassemblent, l’espace d’une dizaine de répétitions sous la direction de chefs de chœur professionnels, pour interpréter des œuvres du grand répertoire de musique sacrée. Ils sont dirigés par l’excellent Gildas Harnois et accompagnés par l’orchestre du Chapitre, constitué de musiciens professionnels.

RESERVEZ à partir du 1er août 2026 sur lumieresndclery.com 26 .

Basilique Notre-Dame-de-Cléry Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 29 27 96 13 billeterie.lsndc@gmail.com

English :

Lumières sur Notre-Dame de Cléry Annual Concert

L’événement Concert de l’association Lumières sur Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2025-12-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE