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Conférence Haendel Cléry-Saint-André

Conférence Haendel Cléry-Saint-André

Conférence Haendel Cléry-Saint-André samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Espace Loire

Ville : 45370 Cléry-Saint-André

Département : Loiret

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Cléry-Saint-André

Conférence Haendel

Espace Loire Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Conférence de de Lumières sur Notre-Dame de Cléry !
Le Dixit Dominus et les Coronation anthems (Hymnes pour le couronnement) de Georg Friedrich Haendel sont au programme 2026 du grand chœur de Lumières sur Notre-Dame de Cléry et résonneront dans la basilique de Cléry avec l’Orchestre du Chapitre et cinq solistes de haut niveau.

Pendant près d’1h30, en s’appuyant sur des exemples visuels et sonores, sur la base d’éléments de contextes historiques et de réflexions autour des textes sacrés, le chef d’orchestre Gildas Harnois explore et révèle les clés d’écoute de ces deux œuvres puissantes et exaltantes., vous permettant ainsi de mieux apprécier les futurs concerts HAENDEL.   .

Espace Loire Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire   billeterie.lsndc@gmail.com

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English :

De Lumières conference on Notre-Dame de Cléry!

L’événement Conférence Haendel Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-09 par ADRT45

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