Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André
Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André vendredi 21 août 2026.
Cléry-Saint-André
Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry
74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 11:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Partez à la découverte de la basilique royale !
Partez à la découverte de la basilique Notre-Dame de Cléry, où l’oratoire de Louis XI et son tombeau, dissimulés dans la pénombre, vous réservent une belle surprise!
Visite flash pour accéder aux pièces habituellement fermées au public.
Durée 45 min 6 .
74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Discover the Royal Basilica!
L’événement Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE