Cléry-Saint-André

Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry

74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 11:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Partez à la découverte de la basilique royale !

Partez à la découverte de la basilique Notre-Dame de Cléry, où l’oratoire de Louis XI et son tombeau, dissimulés dans la pénombre, vous réservent une belle surprise!

Visite flash pour accéder aux pièces habituellement fermées au public.

Durée 45 min 6 .

74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover the Royal Basilica!

L’événement Visite flash de la Basilique Notre-Dame de Cléry Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE