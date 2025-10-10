Cléry-Saint-André

Visite royale à Cléry-Saint-André

74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-11 2026-08-22 2026-08-29

Partez à la découverte du village de Cléry-Saint-André et de sa basilique royale !

Partez à la découverte de Cléry-Saint-André, un village intimement lié à l’histoire de sa célèbre basilique royale. Guidés à travers ses ruelles, vous explorerez les vestiges du cloître, avant de faire une halte au Clos Noah, un jardin caché qui raconte l’histoire de la vigne dans l’Orléanais et les A.O.C. Orléans et Orléans-Cléry.

Votre balade vous mènera ensuite jusqu’à la place De Gaulle, autrefois occupée par une gare de tramways desservant la Loire et la Sologne. La visite se clôture au cœur de la basilique Notre-Dame de Cléry, où l’oratoire de Louis XI et son tombeau, dissimulés dans la pénombre, vous réservent une dernière surprise.

Durée 1h30 6 .

74 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover the village of Cléry-Saint-André and its royal basilica!

L’événement Visite royale à Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE