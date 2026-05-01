Cléry-Saint-André

Marché de l’Art

Espace Loire Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez une nouvelle édition du marché de l’art !

L’association Aux Alentours Espace des Arts est active sur Cléry-Saint-André depuis 2020. Elle a pour objectif de promouvoir toutes formes d’expressions artistiques, d’organiser des activités évènementielles et d’enseigner les arts.

Cette année encore, l’association organise un Marché de l’Art ! De nombreux artistes, sélectionnés par un jury extérieur à l’association, seront présents pour échanger avec le public Bidulle Gorecki, Ceeloo, Christèle Depée, Nicolas Dessable, Blandine Dubois, Alain Durand, Martine Elhaik, Benoît Fabioux, Maxime Frairot, Remi Hanot, Saïd Idouss, Isabelle Lainé, Laurent Mangepapier, Sophie Masson, Mathilde Millot, Morrowdim, Florence Nivan, Janayna Osada, Jean-Luc Proust, Bruno Robert, Stéfanni, Stracquadanio. .

Espace Loire Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire auxalentours.arts@gmail.com

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English :

Discover the second edition of the art market.

L’événement Marché de l’Art Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE