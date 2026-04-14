Atelier vélo repair café, ESNOV, Challans

Atelier vélo repair café Mercredi 27 mai, 10h00 ESNOV Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T12:00:00+02:00

ESNOV organise régulièrement des ateliers Repair café Vélo afin de promouvoir la mobilité durable et l’autonomie des cyclistes. Ces sessions permettent de vérifier, entretenir ou réparer son vélo avec l’aide de bénévoles.

ESNOV 16 rue de la Gourdine, Challans Challans 85300 Vendée Pays de la Loire

ESNOV organise régulièrement des ateliers Repair café Vélo. Ces sessions permettent de vérifier, entretenir ou réparer son vélo avec l’aide de bénévoles.