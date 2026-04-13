Stand « Yolé » – Mai à vélo – Challans, Place Aristide Briand Challans, Challans

Stand « Yolé » – Mai à vélo – Challans Samedi 30 mai, 09h30 Place Aristide Briand Challans Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00

Découvrez les vélos de notre service de location longue durée, spécialement conçus pour répondre à tous vos besoins de mobilité. Découvrez nos vélos adaptés séniors et PMR, mais aussi les vélos cargos. Rejoignez-nous pour une démonstration et apprenez-en plus sur les avantages de notre service flexible et économique.

o Présentation de l’offre de mobilités sur Challans Gois Communauté

o Présentation des vélos du service de location de vélos longue durée par FLEETA

o Atelier de réparation de vélos par ESNOV (sous réserve)

o Test de vélos (sous réserve)

o Marquage Bicycode offert par Challans Gois Communauté (sous réserve)

Place Aristide Briand Challans Place Aristide Briand Challans Challans 85300 Vendée Pays de la Loire

Présentation de l’offre de mobilités sur Challans Gois Communauté : service de location de vélos longue durée par FLEETA ; Marquage Bicycode offert