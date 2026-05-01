Atelier vélo santé MIX Mourenx
Atelier vélo santé MIX Mourenx lundi 18 mai 2026.
Mourenx
Atelier vélo santé
MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:30:00
fin : 2026-05-18 12:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Dans le cadre de Mai à vélo .
Atelier, sport, vélo santé autour du jeux proposé par GE APA Santé.
Tout public. .
MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Atelier vélo santé
L’événement Atelier vélo santé Mourenx a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn
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