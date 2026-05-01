Atelier vélo santé MIX Mourenx

Mourenx

Atelier vélo santé

MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:30:00

fin : 2026-05-18 12:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Dans le cadre de Mai à vélo .

Atelier, sport, vélo santé autour du jeux proposé par GE APA Santé.

Tout public. .

MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

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English : Atelier vélo santé

L’événement Atelier vélo santé Mourenx a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Coeur de Béarn