Atelier Vendanges aux Vignobles Chatonnet Néac
samedi 19 septembre 2026 · Néac
Informations pratiques
Néac
Atelier Vendanges aux Vignobles Chatonnet
Chemin des Trois Bois Néac Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce rendez vous annuel au Château débutera par un atelier de vendanges manuelles dans notre jardin des vignes. Une expérience immersive avec dégustation et comparaison des différents cépages directement sur pied.
La visite se poursuivra au chai, avec la découverte du processus de vinification et la dégustation d’un vin en pleine effervescence.
La journée se conclura par un repas convivial pour le déjeuner dans notre parc, accompagné des vins du domaine. .
Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier Vendanges aux Vignobles Chatonnet
L’événement Atelier Vendanges aux Vignobles Chatonnet Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion
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