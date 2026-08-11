Informations pratiques

Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience

Chemin des Trois Bois Néac Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le samedi 17 octobre, prolongez l’expérience avec une paulée conviviale dans notre salle des fresques, un lieu à l’architecture singulière.

Un repas de partage, une belle tablée, de la viande à savourer ensemble l’esprit de fête dans toute sa générosité. .

Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience

L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion