La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac
samedi 17 octobre 2026 · Néac
Informations pratiques
Néac
La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience
Chemin des Trois Bois Néac Gironde
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Le samedi 17 octobre, prolongez l’expérience avec une paulée conviviale dans notre salle des fresques, un lieu à l’architecture singulière.
Un repas de partage, une belle tablée, de la viande à savourer ensemble l’esprit de fête dans toute sa générosité. .
Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience
L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion
À voir aussi à Néac (Gironde)
- Atelier Vendanges au Château Haut Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac 1 septembre 2026
- La nuit des Châteaux Château Haut-Chaigneau Chemin des Trois Bois Néac 16 octobre 2026
- Good Vibes, Truck et Terroir au Château Moncets Néac 16 octobre 2026
- Épicure au Château Moncets La grande soirée de gala Néac 17 octobre 2026
- Le Grand Pique-Nique du Château Moncets Néac 18 octobre 2026