UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac

samedi 17 octobre 2026 · Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Adresse
Chemin des Trois Bois
Ville
33500 Néac
Département
Gironde
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience

Chemin des Trois Bois Néac Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Le samedi 17 octobre, prolongez l’expérience avec une paulée conviviale dans notre salle des fresques, un lieu à l’architecture singulière.

Un repas de partage, une belle tablée, de la viande à savourer ensemble l’esprit de fête dans toute sa générosité.   .

Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience

L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Prolongez l’expérience Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion

À voir aussi à Néac (Gironde)