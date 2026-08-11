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La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac

vendredi 16 octobre 2026 · Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Adresse
Chemin des Trois Bois
Ville
33500 Néac
Département
Gironde
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet

Chemin des Trois Bois Néac Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Le vendredi 16 octobre, profitez d’une visite et dégustation atypique au coucher du soleil. Au programme

• Verre d’accueil sur notre point de vue panoramique, suivi du début de la visite

• Découverte du chai de vinification et dégustation de jus en pleine effervescence

• Visite du chai à barriques illuminé à la lueur des bougies et dégustation de deux millésimes prêts à déguster.   .

Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English : La Paulée des Vignobles Chatonnet

L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion

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