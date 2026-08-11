Informations pratiques

Néac

La Paulée des Vignobles Chatonnet

Chemin des Trois Bois Néac Gironde

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le vendredi 16 octobre, profitez d’une visite et dégustation atypique au coucher du soleil. Au programme

• Verre d’accueil sur notre point de vue panoramique, suivi du début de la visite

• Découverte du chai de vinification et dégustation de jus en pleine effervescence

• Visite du chai à barriques illuminé à la lueur des bougies et dégustation de deux millésimes prêts à déguster. .

Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : La Paulée des Vignobles Chatonnet

L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion