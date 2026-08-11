La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac
vendredi 16 octobre 2026 · Néac
Informations pratiques
Néac
La Paulée des Vignobles Chatonnet
Chemin des Trois Bois Néac Gironde
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le vendredi 16 octobre, profitez d’une visite et dégustation atypique au coucher du soleil. Au programme
• Verre d’accueil sur notre point de vue panoramique, suivi du début de la visite
• Découverte du chai de vinification et dégustation de jus en pleine effervescence
• Visite du chai à barriques illuminé à la lueur des bougies et dégustation de deux millésimes prêts à déguster. .
Chemin des Trois Bois Néac 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : La Paulée des Vignobles Chatonnet
L’événement La Paulée des Vignobles Chatonnet Néac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Emilion
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