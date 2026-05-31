ATELIER VERT Valras-Plage
ATELIER VERT Valras-Plage mercredi 8 juillet 2026.
Valras-Plage
ATELIER VERT
Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Initiez-vous au Tataki Zomé avec Sabine Wirt et repartez avec votre propre création !
Découvrez l’art de l’impression végétale avec le Tataki Zomé ! Lors de cet atelier animé par Sabine Wirt, laissez parler votre créativité en imprimant fleurs et feuilles sur tissu, grâce à une technique japonaise naturelle et poétique. Une expérience originale, créative et accessible à tous… Vous pourrez même repartir avec votre création ! Sans réservation, nombre de places limité. .
Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06 mairie@ville-valras-plage.fr
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English : ATELIER VERT
Try your hand at Tataki Zomé with Sabine Wirt and leave with your own creation!
L’événement ATELIER VERT Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34
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