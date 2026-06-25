Atelier Viens danser dans mon nid autour du spectacle Egg Bibliothèque d’Avremesnil Avremesnil

Avremesnil

Atelier Viens danser dans mon nid autour du spectacle Egg

Bibliothèque d’Avremesnil 10 Rue de la Croix Lorgerie Avremesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 11:00:00

fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Entrez à nouveau dans l’espace dédié au spectacle, écoutez cette musique qui vous enchante… et laissez-vous portez..! A partir de petits jeux ludiques, traversés par les rythmes et pulsations, nous jouerons sur les mouvements libres et spontanés, la gravité, les appuis au sol…Accompagnés par la comédienne, les adultes seront invités à observer l’enfant qu’ils accompagnent et, petit-à-petit à entrer dans son univers… ! L’objectif sera de mimer, dans le même temps, les gestes qu’il propose ! Ici, ce sont les petits qui mènent la danse !

Au fur et à mesure, un contact se crée par le mouvement, et avec une grande écoute, une connivence peut se mettre en place entre le grand et le petit danseur… et laisser à voir les prémices d’un duo chorégraphique !

Viens danser dans mon nid est un atelier à destination des parents, des assistant-e-s-maternelle-s, des enseignant-e-s et des enfants qu’ils accompagnent. Les bébés et plus petits pourront profiter en observant, écoutant…dans la limite de 12 personnes, adultes et enfants compris. ‘Viens danser dans mon nid’ permet de développer la conscience corporelle du tout-petit et de favoriser sa créativité ! Alors on danse ?

A partir de 18 mois. .

Bibliothèque d’Avremesnil 10 Rue de la Croix Lorgerie Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Atelier Viens danser dans mon nid autour du spectacle Egg

L’événement Atelier Viens danser dans mon nid autour du spectacle Egg Avremesnil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux