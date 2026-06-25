Spectacle Egg ! de la Compagnie La Cerise sur le mot Salle des fêtes d’Avremesnil Avremesnil
Spectacle Egg ! de la Compagnie La Cerise sur le mot Salle des fêtes d’Avremesnil Avremesnil samedi 17 octobre 2026.
Avremesnil
Spectacle Egg ! de la Compagnie La Cerise sur le mot
Salle des fêtes d’Avremesnil Grande rue Avremesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 16:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Briser sa coquille, quitter le nid… Et si, finalement, nous étions toutes et tous, à n’importe quel moment de la vie… un œuf… prêt à éclore ?
Grandir, devenir, être…
Egg! est un spectacle de théâtre corporel et d’objets qui parle de la transformation, de la métamorphose, des changements permanents et des mouvements de la vie de tout un chacun.
A partir de 18 mois .
Salle des fêtes d’Avremesnil Grande rue Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : Spectacle Egg ! de la Compagnie La Cerise sur le mot
L’événement Spectacle Egg ! de la Compagnie La Cerise sur le mot Avremesnil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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