ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Musée de Jublains Jublains

Jublains

ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE

Musée de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Immersion dans les petits et les grands bains de la forteresse antique de Jublains !

Une occasion unique de découvrir les usages des Gallo-Romains en matière d’hygiène. Jeu de piste au musée puis montage de la maquette des thermes publics de Noviodunum sont au programme de cet atelier qui vous transformera en spécialistes des thermes antiques. .

Musée de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20

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English :

Dive into the small and large baths of the ancient fortress of Jublains!

L’événement ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co