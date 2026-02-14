ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Musée de Jublains Jublains
ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Musée de Jublains Jublains mercredi 22 juillet 2026.
Jublains
ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE
Musée de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Immersion dans les petits et les grands bains de la forteresse antique de Jublains !
Une occasion unique de découvrir les usages des Gallo-Romains en matière d’hygiène. Jeu de piste au musée puis montage de la maquette des thermes publics de Noviodunum sont au programme de cet atelier qui vous transformera en spécialistes des thermes antiques. .
Musée de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
Dive into the small and large baths of the ancient fortress of Jublains!
L’événement ATELIER-VISITE BAINS PLONGEON DANS L’ANTIQUITE Jublains a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Mayenne Co
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