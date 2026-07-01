LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES CONCERT MEDIEVAL Jublains
dimanche 19 juillet 2026 · Jublains
Informations pratiques
Jublains
LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES CONCERT MEDIEVAL
Théâtre antique Jublains Mayenne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert exceptionnel de Luc Arbogast
Véritable troubadour des temps modernes, Luc Arbogast vous invite à un voyage musical hors du temps. Découvert par le grand public lors de The Voice en 2013, cet artiste atypique à la voix fascinante (plus de cinq octaves !) mêle influences médiévales, celtiques et contemporaines dans un univers poétique et spirituel unique.
Après bientôt 30 ans passés sur les routes de France, au pieds des cathédrales, au choeur des plus humbles églises, ou à l’Olympia , Luc ARBOGAST communie avec son public en le faisant rire, chanter et danser!
Entre musiques médiévales, celtiques et sonorités modernes, il nous offrira un moment suspendu, magique, et profondément humain. .
Théâtre antique Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exceptional concert by Luc Arbogast
L’événement LUC ARBOGAST LE CHANT DES PIERRES CONCERT MEDIEVAL Jublains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
À voir aussi à Jublains (Mayenne)
- WEEK-END FAITES VOS JEUX + PROJECTION-CONCERT Musée départemental de Jublains Jublains 11 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE ANTIQUE DE JUBLAINS Musée archéologique de Jublains Jublains 11 juillet 2026
- CINEMA EN PLEIN AIR SAUVAGES Jublains 12 juillet 2026
- APRES-MIDI JEUX AU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains 12 juillet 2026
- IL ETAIT UNE FOIS LA FORTERESSE Musée archéologique départemental Jublains 14 juillet 2026