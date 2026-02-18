APRES-MIDI JEUX AU MUSEE Musée archéologique départemental Jublains

APRES-MIDI JEUX AU MUSEE

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Jeux de société, d’adresse, de stratégie.

Un rendez-vous spécial proposé aux petits et aux grands, le deuxième dimanche de chaque mois. Venez vous amuser au musée en découvrant différents jeux de société, d’adresse, de stratégie, etc. Vous pouvez venir en famille ou entre amis. Vous êtes tous les bienvenus.

Jeune public Sur réservation .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board, skill and strategy games.

L’événement APRES-MIDI JEUX AU MUSEE Jublains a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne