DE LA FORTERESSE DE JUBLAINS AU CHÂTEAU DE MAYENNE Musée archéologique de Jublains Jublains

DE LA FORTERESSE DE JUBLAINS AU CHÂTEAU DE MAYENNE

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et le musée du château de Mayenne s’associent pour vous proposer une visite inédite.

En compagnie d’une archéologue départementale, du directeur du musée du château de Mayenne et d’un guide-conférencier, (re)découvrez l’architecture de la forteresse de Jublains et du château de Mayenne. Au cours de ce parcours, le lien étonnant qui unie ces deux monuments vous sera révélé.

Déplacement en voiture à prévoir entre Jublains et Mayenne.

Visite de 45 min de chaque site.

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles, au 02 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr .

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the European Archaeology Days, the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne and the Musée du Château de Mayenne are joining forces to offer you an original tour.

L’événement DE LA FORTERESSE DE JUBLAINS AU CHÂTEAU DE MAYENNE Jublains a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Mayenne Co