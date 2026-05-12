EXPOSITION INVITATION #2 GÂTÉES Musée archéologique de Jublains Jublains
EXPOSITION INVITATION #2 GÂTÉES Musée archéologique de Jublains Jublains samedi 20 juin 2026.
Jublains
EXPOSITION INVITATION #2 GÂTÉES
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-20
RDV au Musée de Jublains pour découvrir l’exposition GÂTÉES
Artistes en résidence en Mayenne depuis le mois de janvier, Jeanne MOYNOT et Stéphanie CHERPIN proposent une exposition intitulée GÂTÉES dans les trois sites patrimoniaux du Département du 19 juin au 20 septembre. Au Château de Sainte-Suzanne, elles associent leur construction scénique in-situ à des oeuvres choisies parmi les collections du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire. Au musée de Jublains, plusieurs créations du duo d’artistes dialogueront avec les objets archéologiques du parcours d’exposition permanente. Enfin, au musée Robert Tatin, elles proposeront un regard croisé et intime entre leurs oeuvres et les peintures de Marie PINCOUR, arrière-arrière-grand-mère de Stéphanie CHERPIN, issues des collections du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de la ville de Laval.
Ainsi, elles invitent les visiteurs à circuler entre les trois sites comme on feuillette un carnet de voyage la constellation de formes aux matériaux divers, une cartographie par accumulation, des récits fragmentés. Les entrées sont multiples, chacun est invité à y trouver sa place.
Du samedi 20 juin au dimanche 20 septembre 2026
Tout public
Renseignements au 02 43 58 13 20
Tarifs plein 4€, réduit 2€, gratuit 18 ans .
Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20
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English :
Join us at the Musée de Jublains to discover the GÂTÉES exhibition
L’événement EXPOSITION INVITATION #2 GÂTÉES Jublains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Mayenne Co
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