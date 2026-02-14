Visite du musée archéologique, Musée archéologique de Jublains, Jublains

Visite du musée archéologique Samedi 23 mai, 19h00 Musée archéologique de Jublains Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Parcourez dans une ambiance lumineuse de semi-obscurité les espaces du musée archéologique de Jublains et redécouvrez les objets archéologiques sous une nouvelle lumière.

Des médiations courtes sont assurées par les médiateurs du musée tout au long de la soirée. Elles vous offrent un éclairage sur une thématique des collections ou sur un objet eméblamatique.

Musée archéologique de Jublains 13 Rue de la Liberation, 53160 Jublains, France Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire 0243581320 https://patrimoine.lamayenne.fr/jublains En parcourant l’exposition, on découvre d’abord l’archéologie de l’âge du fer en Mayenne, notamment les découvertes faites récemment sur des fermes gauloises du pays de Craon. Puis vient l’époque gallo-romaine : on remarquera notamment les bornes évoquant les voies traversant la Mayenne et un fragment de l’aqueduc approvisionnant Jublains en eau. Ensuite, les deux tiers du musée sont consacrés au site de Jublains, que l’on aborde par la visite virtuelle de la forteresse, puis par différentes vitrines illustrant les bâtiments publics de la ville (inscriptions, décor sculpté et peint, objets d’offrande du temple…) et le mode de vie (artisanat, repas, parure, écriture…). Le musée se veut didactique : les objets sont présentés en évitant les accumulations inutiles et sont accompagnés de textes simples.

Parcourez dans une ambiance lumineuse de semi-obscurité les espaces du musée archéologique de Jublains et redécouvrez les objets archéologiques sous une nouvelle lumière.

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