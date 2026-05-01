DANS LES PAS… DE NOVIODUNUM Musée archéologique départemental Jublains

Jublains

DANS LES PAS… DE NOVIODUNUM

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Balade nature Pique-nique en musique Visite commentée

Le musée de Jublains fête les 250 ans de la découverte de la mosaïque du 3ème siècle qui marquera l’histoire du village et sera le fondement de la mise en valeur du site antique de Jublains. Pendant les ateliers des vacances de printemps, exprimer votre créativité en réalisant votre mosaïque. Profitez de ce moment pour en savoir plus sur les deux fragments de la mosaïque découverte en 1776 et qui ont traversé les siècles.

Public adulte

Tarifs billet journée (balade nature sensorielle & patrimoine) 0 à 6 €

Gratuit concert, balades en calèche (réservation sur place)

Renseignements et inscriptions 02 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr .

Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 20 musee.jublains@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature walk Picnic with music Guided tour

L’événement DANS LES PAS… DE NOVIODUNUM Jublains a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne